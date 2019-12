Slovakiyanın paytaxtı Bratislava şəhərində Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistanın Xarici İşlər naziri Zöhrab Mnatsakanyan arasında görüş keçiriləcək.

Metbuat.az-ın Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən verdiyi xəbərə görə, görüş dekabrın 4-də baş tutacaq.

