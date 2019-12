Xalq artisti Nəzakət Teymurova qızı Nigarın fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanəndə təxminən 79 minlik səhifəsi vasitəsi ilə doğum gününü qeyd edən Nigarı təbrik edib.

Bu da son zamanlar xarici görünüşündə tanınmaz dərəcədə dəyişikliklərlə yadda qalan Nəzakət Teymurovanın qızı: (Milli.az)

