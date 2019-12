Türk aktyordan qadın fanata ədəbsiz cavab: "Arxa otağa keçək, göstərim"

Türkiyəli aktyor İspaniyada qadın fanatına verdiyi cavabla gündəm olub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, İspaniya televiziya proqramlarının birinfə qonaq olan Can Yaman fanatlarının suallarını cavablayıb. Qadın heyranlarından biri ona "Bizə bu dünyadan olduğunu sübut edəcək bir şey deyə bilərsən?" deyə sual verib.

Akttyorun cavabı gözlənilməz olub. O, tərcüməçiyə "Arxa otağa keçək, göstərim" deyib. Tərcüməçi isə gülərək bunu tərcümə edib etməməsini soruşub. Aktyor isə tərcümə etməməsini söyləyib.

