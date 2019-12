Bakı. Trend:

Çinin paytaxtı Pekindən 130 km şərqdə yerləşən Tanşan şəhərində 4,5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə Çinin Seysmoloji mərkəzi bildirib.

Yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 08:02-də qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Fennan rayonu ərazisində, ocağı isə təxminən 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Xəsarət alan və ya dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

