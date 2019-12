"Napoli"nin baş məşqçisi Karlo Ançelotti gələn həftə istefaya göndərilə bilər.

Publika.az xəbər verir ki, son 8 oyunda qalib gələ bilməyən Neapol təmsilçisinin gələn həftə "Udineze"ni uda bilməyəcəyi və "Genk"lə görüşdə Çempionlar Liqasının pley-offuna vəsiqə qazana bilməyəcəyi təqdirdə Ançelottinin komandadan göndəriləcəyi bildirilib.

50 yaşlı mütəxəssisin klub rəhbərliyi ilə də münasibəti yaxşı deyil.

