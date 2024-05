Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili “Xarici təsirin şəffaflığı haqqında” qanuna etiraz edən aksiya iştirakçılarına videomüraciət edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, etirazçıları parlamentin ətrafından geri çəkilməyə çağırıb. O bildirib ki,qanun artıq ikinci oxunuşda qəbul olunub.

"Dəfələrlə dediyim kimi sizinləyəm. Bütün dünya bizi izləyir. Bu, bizim üçün ən böyük gücdür. Gürcüstan heç vaxt Rusiya olmayacaq" - Salome Zurabişvili deyib.

