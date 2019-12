Azərbaycanda qadın və kişilərin orta nikah yaşı çoxalıb - Kişilər son 29 ilin rekordunu vurdular

Bakı. İlhamə İsabalayeva - Trend:

Azərbaycanda rəsmi nikaha daxil olan kişi və qadınların orta yaş həddi artıb.

Trend-in məlumatına görə, son 29 il ərzində (1989-2018) ilk dəfə olaraq, ötən il rəsmi nikaha daxil olan kişilər arasında ən yüksək orta yaş həddi qeydə alınıb.

Belə ki, keçən il nikaha daxil olan kişilərin orta yaşı 29 olub.

Ümumilikdə götürdükdə, ölkədə nikaha daxil olan kişilər arasında 2002-2003 və 2014-2018-ci illərdə də orta nikah yaşı çox olub.

Ölkədə 2002, 2003, 2014, 2015, 2016-cı illərdə kişilər üçün orta nikah yaşı 28,6 olub. 2017-ci ildə bu yaş göstəricisi bir qədər də artıb. 2017-ci ildə evlənən kişilər arasında rəsmi nikahın orta yaşı 28,8-ə, 2018-ci ildə 29-a yüksəlib.

2018-ci ildə Azərbaycanda rəsmi nikaha daxil olan qadınlar arasında da orta nikah yaşı artıb. Ölkədə qadınlar arasında nikaha daxil olanların orta yaşı üzrə ən yüksək göstərici 1990 və 2018-ci illərdə qeydə alınıb.

1990-cı ildə nikaha daxil olan qadınların orta yaşı 24,3 olub ki, bu göstərici son 28 ildə ilk dəfə olaraq, 2018-ci ildə yenilənib. Belə ki, 2018-ci ildə də qadınların orta nikah yaşı 24,3-ə yüksəlib.

