Alimlər ən uzun və mürəkkəb şifrləmə açarına müdaxilə etməyə nail olublar

Fransalı alimlər ən mürəkkəb şifrləmə açarına müdaxilə ediblər. Bundan ötrü onlar dünyada eyni anda işləyən çoxlu sayda kompüterdən istifadə ediblər və müdaxilə vaxtını əvvəlki 35 milyondan minədək hesablama saatınadək azaldıblar.

"ICTnews" Elektron Xəbər Xidməti "hightech.fm" saytına istinadən yazır ki, RSA sistemi proqram təminatı və rəqəmli imza sxemlərinin qorunması üçün istifadə olunur.

Onlar həm alqoritmin mürəkkəbliyi, həm də vaxt üzrə əvvəlki rekordu yeniləyiblər.

Ancaq tədqiqatçılar qeyd ediblər ki, müasir təhlükəsizlik sistemlərində belə kriptoqrafiya açarlarından nadir hallarda istifadə olunur. Bu ədədin uzunluğu əksər kompüterlərdə istifadə edilən 2048 bitlik şifrləmə açarından 3 dəfə azdır.

Emil Hüseynov





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.