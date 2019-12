Xalq artisti Ceyran Haşımova ürəyində yaranan narahatlıq səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib.



Metbuat.az kulis.az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda həkim nəzarətində olduğunu bildirən Ceyran Haşımova vəziyyətinin stabil olduğunu deyib.

