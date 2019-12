Gənc aktrisa Pərvin Abıyeva son paylaşımı ilə gündəmə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pərvin Abıyeva İnstaqramda gecə paltarında fotosunu paylaşıb.

Açıq-saçıq geyimləri ilə diqqət çəkən aktrisa sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Foto qısa zamanda 12 min şəbəkə istifadəçisi tərəfindən bəyənilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.