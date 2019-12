Sümüklərinizi vaxtından əvvəl məhv edən - 5 qida

Qadınlarda sümük əriməsi və zəifləməsi 50 yaşından sonra başlayır, kişilərdə isə sümük sistemi daha gec sıradan çıxır. Əslində belə olmalıdır.

Lakin indi gənclərin də sümük sıxlığı, sümük dayaq aparatı, möhkəmliyi norma daxilində deyil. Bunun səbəbləri sümükləri oyub daxildən yeyən, zəiflədən içki və qidaların gündəlik qəbul olunmasıdır.

Metbuat.az sümüklərin qənimi olan ərzaqları təqdim edir.

1. Qazlı, şirəli içkilər

Bu içkilərdə olan fosfor turşusu sümüklərdən kalsiumu yuyub aparır

2. Qəhvə

Gündə 3 fincandan artıq, sümüklərə zərərdir. Qəhvədə olan ksantin kalsiumu yuyur. Fikir verin, hər qəhvə içəndən sonra tualetə sidiyə gedirsiz. Bu zaman kalsium yuyulub gedir.

3. Duz, şoraba

Natrium sümükləri kirəcləşdirir, kalsiumu zəiflədir

4. Alkoqol

Orqanizmdən nəinki kalsiumu, digər maddələri də yuyub aparır

5. Qırmızı ət

Sidiklə duz və kalsiumu çıxarır. Çalışın balıq və quş əti çox yeyəsiz

