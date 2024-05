Albalı bu xəstəliyin dərmanıdır

Albalı yay aylarının ən sevilən meyvələrindəndir. Bununla yanaşı, albalının sağlamlığa bir çox faydaları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən albalının faydalarını təqdim edir:

- Kalium əzələ daralma, sinir funksiyası və qan təzyiqinin tənzimlənməsində mühüm rol oynayır.

- Albalı ürək xəstəlikləri riskini azaldır

- Bədəndə iltihabı azaltmağa kömək edir



- Albalı arıqlamağa kömək edir



- Beyni gücləndirməyə kömək edir

- Yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdırır

- Gut xəstələrinə kömək edir



Gut, bədəndə sidik turşusu adlanan tullantı məhsulun oynaqlarda kristallaşaraq, dözülməz ağrı və şişməyə səbəb olduğu zaman meydana gəlir.

