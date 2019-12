Aktrisa Çimnaz Sultanova yenidən sosial şəbəkənin gündəmindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşdığı fotolarla diqqətləri öz üzərinə çəkməyi bacaran aktrisanın növbəti paylaşımı da izləyiciləri tərəfindən bəyənilib.

Bu dəfə də Sultanova Yeni il fotosessiyası üçün kameralar qarşısına keçərək, maraqlı fotolar çəkdirib.

Qeyd edək ki, Çimnaz "Vicdan haqqı” serialında canlandırdığı Larisa obrazı ilə məşhurlaşıb.

