Azərbaycanın seksual aktrisası Çimnaz Sultanovanın yeni videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa divanda uzanıb və başına dollarlar səpilib.

Onun bu videosu az vaxtda böyük baxış sayı toplayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.