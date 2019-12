Müğənni Elariz Məmmədoğlu bir müddət öncə "Green card" qazanaraq Nyu-Yorka köçüb.



Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, buradakı biznesini köçdüyü ölkəyə də danışıb. Belə ki, ifaçı orada da toylara gedir.



Bu barədə İnstaqram hesabında məlumat yayan Elariz toy qiymətini də açıqlayıb.



İfaçı izləyicilərdən birinin "Orada toylara hansı qiymətə gedirsiniz" sualına "Yarım saatı 1500 dollar" deyə, cavab verib.

