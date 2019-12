ARB TV-nin “Söhbət var” verilişinin növbəti qonaqları xalq artisti Faiq Ağayev, ifaçı Nigar Camal və “foodblogger” Suna Kasımoğlu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişin aparıcısı Dilarə Əliyeva qonaqlara müxtəlif maşın nömrələri göstərərək onların şou-biznes nümayəndələrindən kimə məxsus olduğunu tapmasını istəyib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.