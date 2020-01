Ən çox gəlir əldə edən futbol klubları bəlli olub

Ən çox gəlir əldə edən futbol klublarının siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “Deloitte” konsaltinq şirkətinin hesabatına əsasən 2018/19 mövsümündə ən çox qazanan “Barselona” olub.

İspaniya klubu mövsümdə 840,8 milyon avro gəlir götürüb. “Real” 2-ci, “Mançester Yunayted” 3-cü olub. İlk “20-lik”də yalnız “Böyük beşlik” təmsilçiləri yer alıblar.

1. Barselona (İspaniya) — 840,8 milyon avro

2. Real (İspaniya) — 757,3

3. Mançester Yunayted» (İngiltərə) — 711,5

4. Bavariya (Almaniya) — 660,1

5. PSJ (Fransa) — 635,9

6. Mançester Siti (İngiltərə) — 610,6

7. Liverpul (İngiltərə) — 604,7

8. Tottenhem (İngiltərə) — 521,1

9. Çelsi (İngiltərə) — 513,1

10. Yuventus (İtaliya) — 459,7

11. Arsenal (İngiltərə) — 445,6

12. Borussiya D (Almaniya) — 377,1

13. Atletiko (İspaniya) — 367,6

14. İnter (İtaliya) — 364,6

15. Şalke (Almaniya) — 324,8

16. Roma (İtaliya) — 231

17. Lion (Fransa) — 220,8

18. Vest Xem (İngiltərə) — 216,4

19. Everton (İngiltərə) — 213

20. Napoli (İtaliya) — 207,4.



