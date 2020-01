Ötən gün kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə psixoloqların əməkhaqqının artırılması ilə bağlı məlumatlar yayımlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Təhsil Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən "report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Təhsil nazirinin müvafiq əmri ilə əməkhaqqı artımı 24-28 dekabr tarixlərində diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərə şamil olunur:

"Hazırda psixoloqların əməkhaqqının artırılması ilə bağlı məsələ müzakirə olunmur".

