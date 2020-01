Azərbaycan vətəndaşları bu ölkədə 1200-ə yaxın daşınmaz əmlak alıb

2019-cu ildə Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 1191 daşınmaz əmlak əldə edib ki, bu da 2018-ci illə müqayisədə 59 obyekt azdır.

Metbuat.az bu barədə Türkiyənin Torpaq kadastrı və alqı-satqı işləri üzrə dövlət orqanına istinadən məlumat verir.



Statistikaya əsasən, Azərbaycan vətəndaşları 2019-cu ilin dekabr ayında Türkiyədə 146 daşınmaz əmlak əldə edib. Bu, 2018-ci ilin dekabrı ilə müqayisədə 20 obyekt azdır.

2019-cu ildə Türkiyədə 1,348 milyon daşınmaz əmlak satılıb ki, bu da 2018-ci illə müqayisədə 1,9 faiz azdır.

Ötən il Türkiyədə əcnəbi vətəndaşlara 45 483 daşınmaz əmlak satılıb. Bu göstərici 2018-ci illə müqayisədə 14,7 faiz çoxdur.

