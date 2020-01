Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə məxsus “Gəncə Maşınqayırma Zavodu” MMC-nin baş direktoru dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müəssisəyə rəhbərlik edən Vəzir Əsgərov vəzifəsindən azad edilib.

Onu Rasim Hüseynov əvəz edib.

