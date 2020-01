Bu tətbiqləri telefonunuzdan dərhal silin - SİYAHI

İstifadəçilərin şəxsi məlumatları üçün təhlükə törədən daha 30 Android tətbiqi aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təhlükəsizlik araşdırmaları ilə məşğul olan "CyberNews Cybersecurity" şirkəti tərəfindən aşkarlanan 30 kamera tətbiqi istifadəçilərin bütün şəxsi məlumatlarını toplayaraq satır.

İstifadəçinin xəbəri olmadan sözügedən tətbiqlər vasitəsilə telefonlara zərərli materiallar sızır, təhlükəli saytlara yönləndirilir. Bu saytlar sizin vasitənizlə pul qazanır, qarşılığında isə telefonunuzun batareyasının ömrünü, eləcə də gücünü azaldır.

Eyni zamanda, gizli reklam girişi və icazəsiz abunəlik hallarına da yol açan tətbiqlər istifadəçidən xəbərsiz kamera və mikrofonu da aça bilir.

Milli.Az ted.az-a istinadən uzaq durmalı olduğunuz həmin 30 tətbiqin siyahısını təqdim edir:

- BeautyPlus - Easy Photo Editor & Selfie Camera

-BeautyCam

-Beauty Camera - Selfie Camera

-Selfie Camera - Beauty Camera & Photo Editor

-Beauty Camera Plus - Sweet Camera Makeup Photo

-Beauty Camera - Selfie Camera & Photo Editor

-YouCam Perfect - Best Selfie Camera & Photo Editor

-Sweet Snap - Beauty Selfie Camera & Face Filter

-Sweet Selfie Snap - Sweet Camera, Beauty Cam Snap

-Beauty Camera - Selfie Camera with Photo Editor

-Beauty Camera - Best Selfie Camera & Photo Editor

-B612 - Beauty & Filter Camera

-Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

-Sweet Selfie - Selfie Camera & Makeup Photo Editor

-Selfie camera - Beauty camera & Makeup camera

-YouCam Perfect - Best Photo Editor & Selfie Camera

-Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

-Selfie Camera - Beauty Camera

-Z Beauty Camera

-HD Camera Selfie Beauty Camera

-Candy Camera - selfie, beauty camera, photo editor

-Makeup Camera

-Selfie Beauty Filter Photo Editor

-Beauty Selfie Plus - Sweet Camera Wonder HD Camera

-Selfie Camera - Beauty Camera & AR Stickers

-Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera

-Beauty Camera

-Bestie - Camera360 Beauty Cam

-Photo Editor - Beauty Camera -Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor

-Selfie cam - bestie makeup beauty camera & filters(ted.az)

