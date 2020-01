Türkiyənin Muğla şəhərində zəlzələ olub.

Publika.az xəbər verir ki, yerli vaxtla 08:10-da Marmaris sahillərində 4,1 bal gücündə yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Tələfat və fəsadla bağlı məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, 25 yanvarda Elazığ şəhərində baş verən 6,8 bal gücündə zəlzələ zamanı 40-a yaxın insan dünyasını dəyişib, mindən çoxu xəsarət alıb.

Dünyanın ən aktiv bölgələrindən olan Anadolu seysmik xəttinin üzərində yerləşən Türkiyədə bir neçə gündür ki, silsilə zəlzələlər baş verir.

Zümrüd

