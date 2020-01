Türkiyə Hava Yolları (THY) Çinə uçuşları dayandırıb.

Milli.Az "BakuPost"-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətin amıqlamasında səbəb kimi koronavirus göstərilib.

THY bildirib ki, Pekin, Şanxay, Sian və Quançjou şəhərlərinə fevralın 9-na qədər uçuş olmayacaq.

Milli.Az

