İspaniyada da koronavirus tapıldı

İspaniyada xəstəxanada nəzarət altında saxlanan 5 alman turistdən birində koronavirus aşkarlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, virusa yoluxan şəxs alman keçikçisi olub.

Milli Mikrobiologiya İnstitutu Karlos III Sağlamlıq İnstitutunda edilən testlər nəticəsində bu fakt İspaniyada ilk belə hal kimi qiymətləndirilib.

La Qomerada nəzarətdə saxlanılan alman keşikçilərindən 2-nin Almaniyada koronavirus diaqnozu qoyulmuş bir şəxslə birbaşa əlaqə qurduğu məlum olub.

Həmçinin Çinin Vuhan şəhərindən təxliyə edilən təxminən 20 İspaniya vətəndaşı Madridə gətirilib. Onların 14 gün nəzarət altında qalacağı açıqlanıb.

Tağı Həsənov

