Beyniniz yaxşı işləyirmi? - TESTLƏ YOXLAYIN

Beyinin fəaliyyətinin zəiflənməsi bir çox ağır nevroloji xəstəliklərin inkişafına səbəb olur. Bu xəstəliklərdən biri Alsheimer xəstəliyidir.Alzheimer xəstəliyi riskini müəyyənləşdirən bir çox üsul var. Mütəxəssislərin hazırladığı bəzi testlər bu riski ölçməyə imkan verir.Testlər beyindəki fizioloji dəyişikliklər səbəbiylə Alzheimer xəstəliyi nəticəsində pozulan diqqət konsentrasiyasına yönəldilib.

Metbuat.az bunlardan bir neçəsini təqdim edir:

1. C hərfini kursorsuz tapın.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

2. C tapa bildinizsə, indi də 6 rəqəmini tapın

9999999999999999999999999999999999999999999999999

9999999999999999999999999999999999999999999999999

9999999999999999999999999999999999999999999999999

6999999999999999999999999999999999999999999999999

9999999999999999999999999999999999999999999999999

9999999999999999999999999999999999999999999999999

3. İndi isə N-nı tapın. Biraz çətindir.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Cavab: Hər testi 30 saniyədən tez həll edə bildinizsə, onda Alzheimer riski zəifdir (ən azından yaxın dövr üçün) və beyniniz olduqca yaxşı işləyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.