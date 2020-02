Oskar mükafatını qazananlar bəlli oldu

92-ci Oskar mükafatları dünən Amerikanın Los-Anceles şəhərində keçirilən tədbirdə öz sahiblərini tapıb.

Metbuat.az "bbc.com"a istinadən xəbər verir ki, mükafat alan filmlərin siyahısı belədir:

"Ən yaxşı beynəlxalq film" və "Ən yaxşı ssenari" - "Parazit" filmi ilə Bonq Con Ho.

"Ən yaxşı aktyor" - "Joker" filmi ilə Xoakin Foneks.

"Ən yaxşı aktrisa" - "Judy" filmi ilə Rene Zellveger.

"Ən yaxşı ikinci aktyor" - "Bir zamanlar Hollivudda" filmi ilə Bred Pitt.

"Ən yaxşı ikinci aktrisa" - "Marriage Story" filmi ilə Laura Dern.

"Ən yaxşı animasiya" - "Toy story 4"

"Ən yaxşı qısametrajlı film" - "Hair love"

