Mehriban Əliyeva güləşçilərimizi təbrik etdi - FOTO

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva İtaliyanın paytaxtı Romadakı Avropa çempionatında 2 qızıl, 4 bürünc medal qazanan yunan-Roma güləşi üzrə milli komandanın üzvlərini təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrik mesajı Birinci vitse-prezidentin "Instaqram" səhifəsində yerləşdirilib.

M.Əliyeva yazıb: "İdman sahəsində növbəti böyük uğurumuz! İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilən Avropa çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə 6 medal qazanaraq komanda hesabında ikinci yerdə qərarlaşıb. Bu möhtəşəm qələbə sevincini Azərbaycan xalqına yaşadan idmançılarımızı - qızıl medal sahibləri Sənan Süleymanovu və Rafiq Hüseynovu, bürünc medal sahibləri Eldəniz Əzizlini, Murad Bazarovu, Ülvi Qənizadəni və İslam Abbasovu və onların məşqçilərini səmimi-qəlbdən təbrik edir, onlara yeni-yeni nailiyyət və qələbələr arzulayıram!

Romada Azərbaycanı təmsil edən yunan-Roma güləşi üzrə heyətimiz:

Baş məşqçi - Aleksandr Tarakanov

Böyük məşqçi - Rövşən Bayramov

Şəxsi məşqçilər:

Sənan Süleymanovun (qızıl medal 77 kq) məşqçisi Azər Hüseynov

Rafiq Hüseynovun (qızıl medal 82 kq) məşqçisi Radik Huseynov

Eldəniz Əzizlinin (bürünc medal 55 kq) məşqçisi Turac Hüseynli

Murad Bazarovun (bürünc medal 60 kq) məşqçisi Vaqif Feyzullayev

Ülvi Qənizadənin (bürünc medal 72 kq) məşqçisi Elnur Müzəffərov

İslam Abbasovun (bürünc medal 87 kq) məşqçisi Bahadur Həziyev".

