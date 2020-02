"Vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyən komissiyalar buraxılmalıdır"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov qurumun bu gün keçirilən iclasında deyib.

MSK sədri bildirib ki, vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyən hər bir şəxs cəzalandırılacaq.

