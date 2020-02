​“Rəqsanə pula görə mənimlə …” Aqşin Fateh etiraf etdi - Video

“Səhər-Səhər” verilişinin növbəti qonaqlarından biri meyxanaçı Aqşin Fateh olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, sənətə gəlməsindən danışan meyxanaçı ilk mahnısının müğənni Rəqsanə İsmayılova tərəfindən alındığını, lakin pul məsələsinə görə qalmaqal yaşadığını bildirib:

“O zamanlar yeni başlamışdım, həvəsli idim. “Mən səni görmək istəsəm, hara gəlim?” mahnısını yazdım. Bunu məndən Rəqsanə istədi. Dedi ki, tək oxumaq istəyirəm. Mən də bu mahnını duet üçün nəzərdə tutmuşdum. Dedim ki, tək oxumaq istəyirsənsə pulunu ver oxu. Ona görə aramızda qalmaqal oldu. Sonra pulunu verdi, acığa düşdü mahnının altından mənim adımı yazmadı. Sonradan barışdıq, indi münasibətimiz qaydasındadır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.