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Müslüm Maqomayevin həyatı serial oldu - Video

Müslüm Maqomayevin həyatı serial oldu -
14:22 22 Fevral 2020
64 Mədəniyyət
Gülbəniz Hüseynli
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Rusiyanın birinci kanalında Xalq artisti Müslüm Maqomayevin həyatından bəhs edən “Maqomayev” serialının treyleri yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mediaslovo” şirkətinin ekranlaşdırdığı filmdə Xalq artistinin obrazını serbiyalı aktyor Bikoviç Miloş, həyat yoldaşı Tamara Sinyavskaya obrazını isə İrina Antonenko canlandırıb. Rusiyalı bəstəkar Aleksanda Paxmutova obrazına isə Mariya Şalayeva həyat verib.

Qeyd edək ki, ekran işində Babkina Kseniya, Svetlana Ustinova, Nikiya Tarasov, Alyona İvçenko, Maksim Laqaşkin kimi tanınmış aktyorlar da yer alıb.

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Müslüm Maqomayev
metbuat.az

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