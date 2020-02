Naxçıvan Ali Məclisinə yeni komitə sədrləri və üzvləri seçildi - SİYAHI

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatları müvafiq komitələrin sədrləri, sədr müavinləri və üzvləri seçilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə qərarı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov təsdiq edib.

Ali Məclisin komitə sədrləri, sədr müavinləri və üzvləri aşağıdakılardır:

I. Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri komitəsi

1. Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu - sədr

2. Babayev Əmir Baxşəli oğlu - müavin

3. Cəfərli Elman Yusif oğlu - üzv

4. İbrahimov Qadir Abbas oğlu - üzv

5. Niftəliyev Hüseyn Əsrafil oğlu – üzv

6. Məmmədli Turan Bəyməmməd qızı - üzv

7.Allahverdiyeva Aidə Məhərrəm qızı – üzv

II. İqtisadi siyasət komitəsi

1. Zeynalov Azər Yadulla oğlu - sədr

2. Məmmədov Nazim Məmməd oğlu - müavin

3. Möhbəliyev Telman Əli oğlu – üzv

4. Məmmədov İsa Mustafa oğlu – üzv

5. Qasımov Arif Mikayıl oğlu –üzv

6. Abbasov Vüqar Zakir oğlu –üzv

7. Quluyeva Sevda Rüstəm qızı -üzv

8. Vəliyev Musa Məmməd oğlu -üzv

III. Aqrar siyasət, təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya məsələləri komitəsi

1. İsayev İsa Bünyad oğlu - sədr

2. Bababəyli Nazim Səfərəli oğlu - müavin

3. Hacıyev Emin Davud oğlu – üzv

4. Bağırsoylu Hüseyn Qədrulla oğlu – üzv

5. Əliyeva Vüsalə Abazər qızı – üzv

6. Fərəcov Fərəc Rza oğlu - üzv

7. Cəfərli Əhəd Məmməd oğlu – üzv

IV. Sosial siyasət, elm, təhsil, idman və mədəniyyət məsələləri komitəsi

1. Həşimli Hüseyn Məmməd oğlu - sədr

2. Vəliyeva Günel Fəxrəddin qızı – müavin

3. Həsənova Turan Vaqif qızı – üzv

4. Həsənova Esmira Həsən qızı - üzv

5. İbadov Telman Əsəd oğlu - üzv

6. İsmayılov Cəbi Əziz oğlu - üzv

7. Cəlilzadə Aidə Məhəmməd qızı- üzv

8. Allahverdiyeva Həbibə Rəşad qızı – üzv

V. Yerli özünüidarə komitəsi

1. Babayev Tofiq Süleyman oğlu - sədr

2. İsmayılov Ehtibar Şəhrud oğlu – müavin

3. Zeynalov Eldar Əhəd oğlu - üzv

4. Məmmədov Rizvan Təmo oğlu – üzv

5. Əliyev Asim Yediyar oğlu - üzv

6. Bağırov Zəbur David oğlu - üzv

7. Məmmədov Ehtimad Cəfər oğlu – üzv

VI.İnsan hüquqları, beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsi

1. İbrahimov Anar Adil oğlu - sədr

2. Rzayeva Yazgül Həsənəli qızı - müavin

3. Məmmədova Yeganə Qurban qızı - üzv

4. Talıbov Seymur Vasif oğlu - üzv

5. Əzimov Behruz Nurəddin oğlu – üzv

6. Qəribli İsmayıl Cavanşir oğlu - üzv

7. Həsənov Nüsrət Firudin oğlu – üzv".

Qeyd edək ki, fevralın 24-də altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin birinci sessiyası keçirilib.

