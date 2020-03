Turistlər üçün koronavirus təhlükəsi olan ölkələr açıqlanıb - TOP-7

"Express" nəşri koronavirus epidemiyasının tüğyan etdiyi bir dövrdə turistlər üçün ən təhlükəli olan ölkələrin siyahısını dərc edib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, koronavirusa yoluxma riskinin ən yüksək olduğu ölkələr sırasında ilk yeri Çin tutur. Məlum olduğu kimi, sözügedən virusa ilk yoluxma faktı məhz bu ölkədə - Uhan şəhərində qeydə alınıb.

Çindən sonra siyahıda Sinqapur qərarlaşıb. Belə ki, bu ölkədə koronavirusa 90 nəfər yoluxub. Onlardan 53-ün sağalmasına baxmayaraq, ekspertlər turistlərə Sinqapura getməməyi tövsiyə edir. Eyni zamanda, Küveyt virusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə Sinqapur və Yaponiya ilə hava əlaqəsini dayandırıb.

Siyahıda yer almış növbəti ölkə məhz Yaponiyadır. Virusa yoluxanların əksəriyyəti Tokio şəhərindədir. Fevralın 24-də bu ölkədə virusa yoluxanların sayı 850 nəfərə çatıb.

Mütəxəssislər həmçinin Tailanda da səfər etməməyi məsləhət görür. Bu ölkədə 37 virusa yoluxma faktı qeydə alınıb ki, onlardan 22-si artıq müalicə olunub.

Cənubi Koreya da siyahıda yer almış ölkələrdəndir. Burada koronavirusa 1 146 nəfər yoluxub, onlardan 22-si sağalıb, 7-si isə ölüb. Ölənlər arasında hərbçilər də var. Bu səbəbdən ölkə hökuməti onları karantinə götürüb.

Malayziya hökuməti ölkə ərazisində koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün əllərindən gələni edir. Ölkəyə daxil olan turistlərin yoxlanılması gücləndirilib. Bu ölkədə 21 nəfər virusa yoluxub.

Siyahıda İtaliya da yer alıb. Bu ölkə sözügedən virusun Avropada episentrinə çevrilib. İtaliyada artıq 11 nəfər koronavirusdan vəfat edib. Qeyd olunur ki, bir çox avropalı turist məhz İtaliyanı ziyarət etdiyindən sonra bu virusa yoluxub.

Qeyd edək ki, təhlükəli ölkələr sırasında, həmçinin Polşa və Türkiyə də yer alıb.

