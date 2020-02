Sumqayıtda oğurluq edən şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az DİN-in saytına istinadən xəbər verir ki, oğurluq etdiyinə görə tutulmuş A.Feyziyevin ətrafında Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi 4-cü Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun şəhər ərazisində daha 6 avtomobildən pul, sənəd və məişət əşyaları oğurlaması da müəyyən edilib.

