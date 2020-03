“Aida” operasının tamaşası keçiriləcək

Martın 14-də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında C.Verdinin "Aida" operasının tamaşası keçiriləcəkdir.

Tamaşada Azərbaycan Opera və Balet Teatrının solistləri ilə yanaşı Rusiya və Ukraynadan dəvət olunmuş sənət ulduzları da iştirak edəcəklər.

Opera tamaşasında Radames partiyasında K.Stanislavski və V.Nemiroviç-Dançenko adına Moskva Akademik Teatrının aparıcı solisti, vokalçıların beynəlxalq müsabiqələrinin laureatı Nikolay Yeroxin çıxış edəcəkdir.

Aida partiyasını Azərbaycanın Əməkdar artisti, "Humay" milli mükafatının laureatı Afaq Abbasova ifa edəcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Xalq artistləri Əli Əsgərov və Əkrəm Poladov tamaşada müvafiq olaraq Misir şahı və Ramfis rollarında, Xalq artisti Gülnaz İsmayılova Kahin qadın, Əməkdar artistlər Səbinə Vahabzadə Amneris, Cahangir Qurbanov Amonasro rollarında çıxış edəcəklər.

Opera tamaşasını idarə etmək üçün Odessa Milli Akademik Opera və Balet Teatrının baş dirijoru, Belarusun Xalq artisti, professor Vyaçeslav Voliç dəvət olunmuşdur.



