"Korona gəlib, öpüşmək qəti olmaz" - Verilişdə heç kimlə görüşmədi

Xalq artisti Teymur Mustafayev son günlər dünyada hər kəsi təlaşa salan koronavirusdan qorunma üsulunu açıqlayıb.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Teymur əmi "Gündən-günə" verilişində studiyaya girərkən aparıcı Əkbər Əlizadə və digər qonaqlarla görüşməyib. O bildirib ki, koronavirusa görə artıq heç kimlə öpüşüb görüşmür:

"Bu gün "maç-maç, quç-quç" yoxdur. Öpüşmək qəti olmaz. Görüşdük, vəssalam, qurtardı getdi".

Teymur əmi aşıq Telli Borçalının "Öpmürəm səni, əllə görüşüm" sözlərinə "O da yüngül. Əzizim işim yox, qızıldan dişim yox. Korona gəlir, Telli, sənlə işim yox" cavabını verib.

Milli.Az

