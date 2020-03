Əsəd ordusunu darmadağın edən Türkiyə qüvvələrini BU ŞƏXS idarə edir - FOTOLAR

Türkiyə ordusunun Suriyadakı əməliyyatlarını 2-ci ordu komandanı general Sinan Yayla idarə edir.

Publika.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, generalın həlledici məqamlarda əmrləri Türkiyə ordusunun ciddi uğurlar qazanmasında böyük rol oynayıb. Məlumata görə, buna qədər müxtəlif əməliyyatları idarə edən generalın təcrübəsi onun İdlib əməliyyatlarının idarə edilməsinə təyinatında rol oynayıb.

Qeyd edək ki, İdlibdə 34 hərbçinin şəhid olmasından sonra Türkiyə ordusu Suriyada “Bahar Qalxanı” adlı əməliyyatlara başlayıb. 2000-dən çox suriyalı hərbçi zərərsizləşdirilib.

Anar Türkeş

