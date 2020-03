Ağadadaş Ağayev ilk dəfə türkiyəli xanımı ilə görüntüləndi - VİDEO

Xalq artisti Ağadadaş Ağayev tədbirlərin birində ilk dəfə xanımı ilə görüntülənib. İfaçı türkiyəli həyat yoldaşı Pərvinlə “X maqazin” verilişinin kamerasına tuş gəlib. A.Ağayevin xanımı açıqlamasında necə tanış olmalarndan danışmaq istəməsə də, müğənni həyat yoldaşı ilə xoşbəxt olduğunu deyib.Qeyd edək ki, bu, A.Ağayevin ikinci evliliyidir.

