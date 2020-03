Murad Arifdən təxirə salınan toylarla bağlı maraqlı təklif

Tanınmış müğənni və bəstəkar Murad Arif toylarla bağlı maraqlı təklif irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o təmtəraqlı toylara ehtiyac olmadığını deyib.

"Sənətçi dostlarım məni öldürməsin. Amma, toy edəcək ailələrə balaca tövsiyəm var. Səadət 500 nəfərin hoppanıb-düşməyində deyil. Cavanların sevdasını qırmayın. Atalar, analar görüşsün, xeyir-dua versin, qeydiyyat edin və evlənin. Sonra da hərə öz yuvasına. Ailə qurmaq üçün təmtəraq, dəbdəbə şərt deyil. Sonra oynayarsınız”.

Murad Arifin bu təklifi sosial şəbəkələrdə çox müsbət qarşılanıb.

Qeyd edək ki, koronavirus təhlükəsinə görə Azərbaycanda toylar 1 aylıq təxirə salınıb. / Azxeber

