ABŞ-ın məşhur aktyoru Daniel De Kim yeni növ koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az bildirir ki, aktyor bunu öz “İnstaqram” hesabında yazıb. Aktyor hazırda evinin xüsusi hissəsində - təcrid edilmiş otaqda qalır.

Qeyd edək ki, Kim ABŞ-ın “Sağ qalmaq” serialı ilə məşhurlaşıb.



