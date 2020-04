"Mənə gələn məlumata əsasən, məsələ çox ciddi və təhlükəlidir. Karantin qaydalarına riayət etməsək, bu məsuliyyəti öz üzərimizə götürməsək, yoluxanların, ölənlərin sayı saniyəbəsaniyə artacaq".

X. Sənanqızı vətəndaşlara müraciət edərək onları məsuliyyətli olmağa dəvət edib: "Çox xahiş edirəm, bu, təhdid, zarafat və şayiə deyil. Bütün dünya bununla mübarizə aparır. Biz zamanında məsələyə müdaxilə etdik, ayıq davrandıq. Lazım olan tədbirlər görüldü ki, yoluxma faizlərimiz az olsun! İndi danışdıqca həyəcanlanıram. Həyəcan təbili çalındı!

Açıq etiraf edirəm, sizin evdə olmağınız üçün həyatımızı təhlükəyə atırıq. Mənim də ailəm, sevdiklərim var. Təkcə bizim studiyadan söhbət getmir! Çalışmaq məcburiyyətində olan insanlar var. Çalışırlar ki, siz yeməksiz, susuz, məlumatsız qalmayasız. Siz də anlayışlı olun! TV 24 saat sizi maarifləndirir, polislər küçələrdə sizə xəbərdarlıq edir. Bundan artıq nə edək? Dövlət bundan artıq vətəndaşlarını necə qorusun?

İsti evinizdə əyləşmək çətin deyil ki?! Heç kim bu karantin dövründə acından ölməyəcək. Dünən mənim instaqram səhifəmə biri rəy yazdı. Gəncin şərhi mənə toxundu, cavabını da yazmışam. Sizin ehtiyacınız varsa, mən yardım əlini uzadaram. Hələ bu günə qədər eşitməmişəm ki, kimsə acından ölsün. Küçədə yaşayan insanlar belə acından dünyasını dəyişmir!

Qanun hər kəs üçün qanundur. Indi hamı öz fərziyyəsini irəli sürür, özünə borc bilir ki, şərh bildirsin! Deyirlər ki, dünyanın apardığı siyasətdir. Hər nədirsə, bizim üzərimizə düşəni edək. Yaxınlarınızın səhhəti ilə oynamaq olmaz".

