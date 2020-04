Bu bələdiyyələrin vəzifəli şəxsləri barəsində cinayət işi açılıb - SİYAHI

Ötən il Azərbaycanda vəzifəli şəxsləri barəsində cinayət işləri başlanılan bələdiyyələrin adları məlum olub.

Bu barədə Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı illik məruzədə (2019-cu il üzrə) qeyd edilib.

Bildirilib ki, Qusar rayonunun Samur, Şamaxı rayonunun Ovçulu, İmişli rayonunun Yuxarı Qaralar, Xızı, Göyçay rayonunun Ərəbcəbirli, Tovuz rayonunun Abdulbəyli, Ağsu rayonunun Xanbulaq, Səbail rayonunun Badamdar bələdiyyələrinin vəzifəli şəxsləri barəsində cinayət işləri başlanılıb. (report)

