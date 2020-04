Koronavirusu yaymaqda ittiham edilən qadın: "Məni öldürün amma uşaqlarıma toxunmayın" - VİDEO

Ukraynaya ilk dəfə koronavirusu gətirməkdə ittiham olunan Çernivtsi bölgəsinin sakini müraciət edib.

Publika.az xəbər verir ki, o insanlardan bağışlanmasını istəyib. "Məni öldürün. Kəsin-doğrayın. Amma uşaqlarıma və nəvələrimə toxunmayın" - deyən qadın artıq sağaldığını bildirib.

Qeyd edək ki, İtaliyadan qayıdan Yelizaveta adlı qadın özünü karantina almayaraq, virusu yaymaqda ittiham edilir. O ölüm təhdidləri alır. Koronavirus Ukraynada ilk dəfə Çernivtsi bölgəsində ortaya çıxıb. Ukraynada koronavirusdan 17 nəfər həyatını itirib. 669 nəfər virusa yoluxub.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.