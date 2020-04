Dünəndən bu günə 21 min sərnişin daşınıb - BNA

Xüsusi karantin tədbirləri gücləndiriləndən sonra Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) yalnız exspres avtobuslar fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu BNA-nın İdarə Heyətinin sədri Vüsal Kərimli deyib. Onun sözlərinə görə artıq 95 avtobus fəaliyyətə başlayıb:

"Dünəndən bu günə 21 min sərnişin daşınıb. Bundan başqa, özəl daşıyıcılar tərəfindən də 4000-ə yaxın sərnişin daşınıb. Hazırda 85 avtobus da ehtiyatda saxlanılır. Lazım olarsa, həmin avtobuslar da xəttə buraxılacaq. Avtobus çatışmazlığı yoxdur, narahatlığa əsas yoxdur. Sadəcə işi olmayan insanlar çölə çıxmasınlar".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.