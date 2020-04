Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsində Aprel döyüşləri ilə əlaqəli paylaşım edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilir:

"Aprel döyüşləri dövlətimizin, ordumuzun gücünü, xalqımızın birliyini, vətənpərvərliyini nümayiş etdirdi".

