Lənkəran rayonunda yol qəzası baş verib.

“Report”un Cənub Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə Girdəni kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, magistral yolda üç avtomobil toqquşub. Zərbənin təsirindən avtomobillərdən biri piyadanı vurub. Nəticədə Lənkəran rayon sakini, 40 yaşlı Kəmalə Ramiz qızı Hüseynova vəfat edib. Onun meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



