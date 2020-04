ARB TV-yə yeni direktor təyin olunub.



Metbuat.az xəbər verir ki, ARB-nin yeni rəhbəri Radik İsmayılovdur.



Qeyd edək ki, R.İsmayılov daha öncə ARB TV və ARB24-ün Xəbərlər Departamentinin rəhbəri olub.

