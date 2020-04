İmtahanların nə vaxt keçirilməsi bu tarixdə bilinəcək - Məleykə Abbaszadə RƏSMİ

“İmtahan proqramları elan olunub. Bunun əsasında da imtahanın məzmunu hazırlanır. İmtahan tarixini və sənəd qəbulunun tarixini yalnız mayın 4-dən sonra elan edə biləcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə onlayn mətbuat konfransında bildirib.

O bildirib ki, qəbul imtahanlarını həmişəki formatda keçirə bilmək də sualdır: “Biz sanitar gigiyenik qaydalara etməliyik. Qiymətləndirməni də ədalətli aparmalıyıq. Bunun üzərində kollektiv çox ciddi işləyir ki, bu şərait imtahanın ədalətli olmağına təsir göstərməsin. Təbii ki, qəbul imtahanları ən kütləvi imtahanlardır. Uzun illər gənclər hazırlaşırlar. 1988-90-cı illərdən başlayaraq Sovet sistemində davamiyyət pozulmuşdu, bizim respublikada qaçqınlar var idi. Uşaqlar məktəbə getmirdi. 20 yanvardan sonra yarım il dərs olmamışdı. 1993-cü ildə də payızda qəbul imtahanı verilmişdi. Amma o zamanlarda da qəbul imtahanları keçirilirdi. Virusla mübarizə aparan xalqımız, dövlətimiz mütləq qələbə qazanacaq. Bütün bəşəriyyət bununla mübarizə aparır. İlk məsələ gənclərin sağlamlığını qorumaqdır. Kaş ki, elə zaman olsun, kütləvi imtahan edək. Kütləvi edə bilməsək də, qiymətləndirmə ədalətli olacaq".

