Son günlər rəqsləri ilə gündəmə gələn müğənni Təranə Qumralın qızı Qumral yenə də paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qumral İnstaqram hesabında yenə rəqs edərək video paylaşıb. O, bu dəfə yataqda rəqs edib. Onun bu rəqsi izləyicilər tərəfindən tənqid atəşinə tutulub.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

(big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.