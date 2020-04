Dillər Universitetinin tələbəsinin ölüm səbəbi AÇIQLANDI

Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Dillər Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Nərmin Tağızadənin vəfat etməyi ilə bağlı xəbər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, modern.az dəqiqləşdirmək üçün ADU-nun İctimaiyyətlə əlaqələr və yaradıcılıq şöbəsinin müdiri Cavid Zeynallı ilə əlaqə saxlayıb.

C.Zeynallı bildirib ki, adıçəkilən tələbə bir ay bundan əvvəl dünyasını dəyişib:

“Nərmin Tağızadə universitetin “Təhsil” fakültəsində oxuyurdu. Xəbərləri biz də gördük amma o 1 ay bundan əvvəl martın 21-də dünyasını dəyişib. Tələbəmiz ailə həyatı qurduqdan sonra Rusiyaya köçüb. Ailəsi onun ölümünə səbəbi kimi gənc qızın bəzi xəstəliklərinin olduğunu deyib”.

Cavid Zeynallı univerisitet kollektivi adından mərhumun ailəsinə başağlığı verdiyini bildirib.

