"1400-ə yaxın müəllimin müddətsiz müqavilə ilə işə qəbulu nəzərdə tutulur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil naziri Ceyhun Bayramov Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

Nazirin sözlərinə görə, müəllimlərin yerdəyişməsi ilə bağlı müsabiqə iyulun ikinci yarısından avqust ayına kimi davam edəcək.

